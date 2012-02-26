Красноярская ГИБДД призвала водителей в пробках непрестанно молиться

Памятку водителя-христианина опубликовало на своем сайте Управление ГИБДД Красноярского края в минувшую пятницу, в которой призывает автолюбителей не забывать о духовности, культуре и толерантности.

В "10 заповедях для водителей", в частности, предлагается брать в каждую поездку нательный крестик, не желать водителям и пешеходам зла, перед началом движения "осенять себя широким крестным знамением и испросить на поездку Божие благословение", а в пробках стараться "непрестанно читать молитву Иисусову".

Одна из заповедей гласит: "Не забывайте подавать знак благодарности пропустившему вас водителю", но не объясняет каким способом это надлежит делать христианину.

"В октябре 2011 года красноярский священник Андрей Дорогов сравнил сотрудников полиции с "православным воинством, охраняющим внутренние интересы государства" и привёл в пример причисленных к лику святых русских полководцев Александра Невского и Дмитрия Донского. Ранее, в мае 2010 года, отец Андрей стал инициатором акции "Автобус", в рамках которой начальник областного управления ГИБДД собрал всех водителей маршрутных автобусов и пригласил представителей православной церкви", передает Сиб.фм.

Красноярская ГИБДД не пионерка в таком способе воздействовать на совесть водителей. Ее "памятка" дублирует совместный документ краснодарских инспекторов и церковнослужителей четырёхлетней давности.

Свои своды правил дорожного движения имеются также в епархиях Томской, Курганской и Амурской областей, а во многих городах Урала и Сибири можно приобрести специальные иконки для панелей салона или пройти обряд освящения автомобиля.

Первые религиозные правила дорожного движения были опубликован в Ватикане в 2007 году. Заповеди призывали не садиться за руль пьяным, помогать окружающим и всегда сохранять рассудительность и порядочность.