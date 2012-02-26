Московская полиция возбудила уголовное дело за хулиганство группы из пяти девушек в главном православном храме страны, которые, скрыв лица под масками, оскорбили священнослужителей и верующих.



Инцидент произошел в начале недели. Пятеро девушек пришли в храм Христа Спасителя, надели на лица маски, вбежали в солею и амвон, вход на которые запрещен, подошли к алтарю, включили звукоусиливающую аппаратуру и стали выкрикивать оскорбительные высказывания в адрес священнослужителей и верующих. Задержать их так и не удалось.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 (хулиганство)", - сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Москве, передает Интерфакс . Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.