Собянин предупредил участников акции «Большой белый круг»

В Москве сегодня пройдет акция «Большой белый круг». В 14:00 ее участники, взявшись за руки, организуют живую цепочку на Садовом кольце. Чтобы сомкнуть круг, требуются 34 тысячи человек.

Подготовка к проведению «Большого белого круга» велась через социальные сети. « Мы будем стоять, и молчать, плечо к плечу, рука об руку. Мы составим неразрывную человеческую цепочку - наш общий Белый Круг, который замкнем в центре Москвы, вокруг Кремля», - говорится в сообщении организаторов акции.

После «Большого белого круга» на площади Революции состоятся «Проводы политической зимы». Акции «Большой белый круг» и «Проводы политической зимы» не требуют согласований. Они пройдут без лозунгов, речей и прочей митинговой атрибутики.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что полиция не позволит участникам акции «Большой белый круг» блокировать дороги. Накануне, выступая в программе «Вести в субботу», столичный градоначальник пояснил: «Пусть выходят, берутся за руки, но при этом чтобы не перекрывали движение». Сергей Собянин предупредил, что полиция соответственно будет реагировать, если выйдут на улицы с перекрытием движения.

Собянин также сообщил, что к организаторам митинга в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина, который прошел в Лужниках 23 февраля, меры административного воздействия за превышение заявленной численности применять не станут. По словам главы города, все было в рамках дозволенного. По мнению Собянина, Лужники - самая комфортная для проведения митингов. «Там может прийти и полмиллиона, и это не создаст проблем для горожан», - пояснил мэр Москвы.