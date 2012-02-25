На пробных выборах в Москве победил Петр Первый

Петр Великий стал победителем пробных выборов, которые прошли сегодня в Москве. Горожане могли голосовать за Александра Македонского, Наполеона Бонапарта, Петра Первого, Уинстона Черчилля или Чингисхана.



В 10.00 в Москве открылось 12 избирательных участков, на которых прошла репетиция предстоящих 4 марта президентских выборов. Выборы завершились в 11.30 утра, потом начали подсчитывать голоса в присутствии наблюдателей и с включенными веб-камерами.

Петр Первый победил с большим отрывом. Подробности будут известны не раньше понедельника, сообщает РИА Новости.



