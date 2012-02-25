Праздник «Немитинг» прошел сегодня в московском парке "Музеон" возле Центрального дома художников для тех, кто устал от разнообразных политических акций, которые в последнее время проходят в Москве.



Цель праздника проста - просто повеселиться, порадоваться жизни, праздновать масленицу.

На Крымском Валу, на подходе к парку "Музеон", аниматоры в костюмах мультипликационных героев приглашали прохожих на "Немитинг". На сцене выcтупали команды КВН, в перерывах танцевали девушки. Бард и композитор Григорий Гладков спел песню из мультфильма "Пластилиновая ворона". Завершился "Немитинг" награждением победителя главного соревнования - конкурса на самый лучший транспарант. Посетителям предлагали нарисовать красками любой юмористический или вовсе бессодержательный неполитический лозунг. Победительнице, которая придумала лозунг "Хочу +25", вручили бытовую технику.



