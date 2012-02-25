Роскосмос сегодня отмечает юбилей

Указом президента Российской Федерации Бориса Ельцина 25 февраля 1992 года было образовано Российское космическое агентство (РКА). Нынешнее название - Роскосмос - ведомство получило в 2004 году.



С марта 2004 года агентством руководил Анатолий Перминов, с апреля 2011 года Федеральное космическое агентство возглавляет Владимир Поповкин.

Последние годы Роскосмос является мировым лидером по количеству космических стартов. В 2009 году им было осуществлено 43% всех пусков в мире, в 2010-м – 31 пуск из 74.

Сейчас перед ведомством поставлены задачи по реализации ряда амбициозных проектов в области космоса, в частности планируются пилотируемые полёты на Луну и Марс. Также в России создаётся перспективная пилотируемая транспортная система – новый пилотируемый космический корабль, который разрабатывается РКК «Энергия». Этот корабль заменит нынешние «Союзы» и будет доставлять космонавтов на МКС. Кроме того, реализуется проект по созданию семейства новых ракет-носителей «Ангара», которые будут стартовать с космодрома «Восточный», сообщает russkiymir.ru.

В «научном» космосе планируется реализация программ «Луна-Глоб», разработчиком которой является НПО имени С.А. Лавочкина, и «Венера-Д» – российский зонд для изучения Венеры, который планируют запустить около 2016 года. Основными целями проекта являются полномасштабное радиолокационное картографирование Венеры и исследование верхних слоёв атмосферы этой планеты.

В настоящее время агентством заключены межправительственные соглашения о сотрудничестве в космической деятельности с более чем 19 странами, в том числе с США, Японией, Индией, Бразилией, Швецией, Аргентиной и странами, входящими в Европейское космическое агентство (ЕКА). Подписаны соглашения с космическими агентствами и ЕКА.



