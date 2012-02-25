В Москве в детсадах корректируется меню, растворимые напитки исключаются

Столичное управление Роспотребнадзора рекомендовало исключить из рациона питания в детских садах витаминизированные растворимые напитки. Помимо этого, предложено внести 12 изменений в действующее меню.



С 1 января 2012 года в дошкольных учреждениях столицы было введено новое 20-дневное меню, разработанное специалистами НИИ Питания РАМН и Московским фондом содействия санитарному и эпидемиологическому благополучию населения и утвержденное Роспотребнадзором. Родители стали замечать, что консервы, полуфабрикаты, витаминизированные добавки вызывают аллергию у детей. Департаментом образования столицы были организованы встречи с родителями и экспертами, в итоге Роспотребнадзор предложил 12 изменений в действующее меню, которые согласованы с отделом детского питания НИИ питания РАМН.

"В связи с многочисленными обращениями граждан на аллергические реакции детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, Управление Роспотребнадзора по городу Москве считает необходимым исключить из рационов питания детей напиток витаминизированный инстантный до проведения расследования причин аллергических реакций у детей", - отмечается в опубликованном на сайте столичного департамента образования письме.

Письмо разослано в окружные управления департамента и принято к исполнению. Сейчас в детских садах корректируют меню в соответствии с рекомендациями.



