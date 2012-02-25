Митинг оппозиции в Петербурге прошел спокойно

В шествии и митинге оппозиции в Петербурге под лозунгом "За честные выборы", который завершился около 16:00 мск на Конюшенной площади, приняли участие 2,5 тыс человек. Акция прошла без инцидентов

Акция оппозиции собрала сегодня примерно в два раза меньше людей, чем аналогичное шествие, прошедшее в Петербурге 4 февраля. Тогда, по официальным данным городской полиции, в шествии приняли участие около 5 тыс петербуржцев.

Но представители оппозиции утверждают, что на митинг пришло гораздо больше людей, чем сообщается по официальным данным. Организаторы акции говорят, что было где-то около 15 тысяч человек.На Конюшенной площади, кроме местных оппозиционеров, выступил один из лидеров протестных акций в Москве - Алексей Навальный, который призывал собравшихся выйти на улицы 5 марта, на следующий день после дня голосования на выборах президента России, сообщает ИТАР-ТАСС.

Полиция Петербурга в происходящее не вмешивалась.