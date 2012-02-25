Порядок при праздновании Масленицы в парке Горького полицией обеспечен

Около 400 сотрудников московской полиции обеспечивают порядок в Москве во время проведения "Широкой масленицы" в парке Горького с 24 по 26 февраля. Масленичные гуляния проходят и в других столичных парках.



На праздновании в течение трех дней провожают зиму, здесь развернулись блинные ряды, выступают музыкальные коллективы и проходят детские представления.

В воскресенье вечером телемост Москва - Лондон свяжет парк Горького и Трафальгарскую площадь, где постоянно проходят народные гуляния в честь Масленицы. Закончится праздник символическим "сожжением" метровой стальной арт-инсталляции "Жар-птица".



