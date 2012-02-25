Электронная государственная почта для общения граждан с чиновниками появится уже в первой половине этого года. Этот проект пересекается с двумя другими госпроектами - "электронное правительство" и "электронная демократия".

"С точки зрения технологии она уже готова, рассчитываем, что в первой половине этого года мы уже сможем ее показать", — сообщил в субботу глава Минкомсвязи Игорь Щеголев, передает ИТАР-ТАСС.

"Это инструмент, который позволит гражданам себя точно идентифицировать, а государству видеть своего контрагента при общении", — сказал Щеголев.

По словам министра, почта будет связана с "личным кабинетом" на едином портале госуслуг, но у гражданина будет возможность, даже если он не вошел в "личный кабинет", читать ее как простую почту и получать информацию от ведомств.

В частности, через нее Пенсионный фонд РФ сможет отправлять "письма счастья", а государство сможет сэкономить почтовые расходы.

"Если гражданин увидит какую-то неточность, он с помощью этой почты сразу сможет обратиться в госорган и попросить исправить те неточные, "грязные" данные, которые, может быть, за многие годы накопились в информационных системах", — отметил Щеголев. Кроме того, почта может быть использована для общественного обсуждения законопроектов.