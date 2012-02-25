В Санкт-Петербурге сегодня состоится шествие оппозиции "За честные выборы". Участники акции собираются перед ГКЗ "Октябрьский". Собравшиеся на улице Жуковского скандируют: "Россия будет свободной".

В руках у пришедших множество самодельных плакатов оппозиционного содержания. Сотрудники полиции в контакт с собравшимися не вступают, передает Интерфакс. В небе над центром города и митингующими кружит полицейский вертолет.