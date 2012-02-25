Суд отказал в компенсации за подмену детей в роддоме 37 лет назад

В Оренбуржье Беляевский районный суд накануне отказал в удовлетворении требований о возмещении морального ущерба в размере трех миллионов рублей двум женщинам, которых 37 лет назад подменили в родильном доме.

"Процесс по гражданскому делу о взыскании компенсации морального вреда в связи с подменой детей в роддоме в 1975 году завершился. В минувшую пятницу, 24 февраля, была оглашена резолютивная часть решения суда об отказе в удовлетворении заявленных требований", — сообщили представители районного суда, добавив, что в окончательной форме решение будет подготовлено 29 февраля, в течение месяца стороны смогут обжаловать данное решение в апелляционном порядке, передает ИТАР-ТАСС.

Гражданский иск о возмещении морального ущерба поступил в суд Беляевского района 30 января текущего года. По словам потерпевших, при рождении в 1975 году их подменили в роддоме, и они воспитывались в чужих семьях.

Обе женщины, дружившие с детства, провели генетическую экспертизу, и результаты подтвердили их догадки. В качестве возмещения морального вреда женщины требовали взыскать солидарно с Беляевской центральной районной больницы и с районной администрации по три миллиона рублей каждой.

"АН" писали, что за подмену детей Копейский городской суд Челябинской области 31 октября минувшего года обязал роддом Копейска выплатить по три миллиона рублей потерпевшим семьям, чьих новорожденных детей перепутали при выписке.

Очевидно, оренбурженки подали в суд, вдохновленные этим решением, но просчитались. На 6 миллионов

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