В Казахстане задержали 8 участников митинга в Алматы

В Казахстане закончился несанкционированный митинг оппозиции в Алматы. Полиция задержала восемь человек, пытавшихся прорваться через оцепление полиции по проспекту Достык.

В настоящее время участники несанкционированного митинга и сотрудники полиции разошлись. В течение двух часов в Медеуском РУВД находятся лидеры оппозиционной ОСДП "Азат". Около половины участников митинга направились именно туда, передает Интерфакс. Остальных митингующих полиция пыталась заблокировать на тротуарах по проспекту Достык. в результате произошли небольшие стычки с полицией.В митинге оппозиции в Алматы принимали участие около 300 человек.