Обманутые дольщики вышли на митинг в центре Москвы

В центре Москвы проходит митинг обманутых дольщиков. Около 400 обманутых соинвесторов строительства жилья вышли на митинг в Пушкинском сквере. Митингующие представляют проблемные объекты и объекты долгостроя Москвы и области.



Дольщики требуют отставки губернатора Подмосковья Бориса Громова. Большинство из собравшихся представляют объекты Щербинки и Балашихи, передает Интерфакс. Организаторы отмечают "некоторые подвижки в решении проблем дольщиков". "Однако в Московской области эти проблемы почти не решаются, власти во многих случаях фактически отворачиваются от людей", - сказал координатор движения "Однодольщики" Игорь Гульев.