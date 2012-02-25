Дом Лермонтова не доживет до юбилея

Дом № 61 на улице Садовой, в котором когда-то жил гениальный поэт Михаил Лермонтов, признан аварийным и расселён больше года назад, но до сих пор не пустует. Как говорят соседи, жильцов в доме только прибавилось. В квартирах, которые формально уже не существуют в качестве жилых помещений, живут люди. Впрочем, и эти люди в большинстве своем для властей тоже «не существуют». Между тем сам дом продолжает разрушаться.



Построенный в начале ХIХ века доходный дом княгини Шаховской (позднее — купца Чугреева) на Садовой, 61, имеет долгую и славную историю. Проживал в доме «средний класс» того времени, встречались и представители аристократии, к числу которых, безусловно, относился потомок славных фамилий Лермонтовых, Столыпиных, Боборыкиных и Арсеньевых.



После 1917 года контингент жильцов изменился, офицеры, купцы и адвокаты старого времени канули в Лету. Но память о гениальном квартиранте хранилась. В 1962 году на доме установили мемориальную доску в память автора дерзкого стихотворения «Смерть поэта». В конце восьмидесятых, по рассказам бывших жильцов, музейные работники сверяли планировку квартиры Лермонтова с планами 1838 года, готовясь открыть экспозицию.



Планы открытия музея-квартиры, если они действительно были, нарушила перестройка. На некоторое время стране стало не до новых музеев. Дом, как и многие старые здания центра Петербурга, стал приходить в упадок. Правда, в 1994 году он был признан объектом культурного наследия, но разрушаться дальше новый статус не помешал. В 2010 году дом был официально признан аварийным и подлежащим расселению, которое должно было быть закончено в декабре того же года.