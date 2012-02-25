$1,5 млрд пообещал консолидировать Всемирный банк для защиты океанов

О создании глобального альянса, предназначенного для спасения и защиты мирового океана объявил в субботу президент Всемирного банка Роберт Зеллик. Он пообещал привлечь для реализации этой инициативы $1,5 млрд в течение пяти лет.

Это заявление он сделал на международном саммите "Мировые океаны", который прошел в Сингапуре. По словам Зеллика, для начала Всемирный банк намеревается привлечь $300 млн из собственных резервов, а еще $1,2 млрд - благодаря партнерам (правительствам, частному сектору и гражданскому обществу), передает Би-Би-Си.

Океаны "производят" около 15% животного протеина, а ежегодный оборот рыбной индустрии составляет 25 млрд долларов. При этом, по мнению Зеллика, морские ресурсы эксплуатируются чрезмерно, с учетом быстро увеличивающегося населения в прибрежных городах и климатических изменений, ведущих к истощению ресурсов океанов. По данным исследования Всемирного банка, около 85% мировых рыбных запасов в настоящее время эксплуатируются в или за пределами своих возможностей.

Зеллик также отметил, что переговоры об участии в глобальном альянсе ведутся с правительствами Новой Зеландии, Австралии, Норвегии и Монако.

Роберт Зеллик, покинет пост президента Всемирного банка в июне 2012 года.