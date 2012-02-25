В московском метрополитене 25 и 26 февраля меняется режим работы станции "Китай-город". Причина - ремонт эскалаторов. В московской подземке до конца 2012 года планируется отремонтировать 18 эскалаторов.



В период с 25 и 26 февраля "эскалаторный наклон южного вестибюля (спуск к поездам в сторону станций "Третьяковская" и "Таганская") станции "Китай-город" будет закрыт для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении метрополитена. Отмечается, что вход и выход пассажиров будут осуществляться через северный объединенный вестибюль, спуск к поездам в сторону станций "Тургеневская" и "Кузнецкий мост" станции "Китай-город".