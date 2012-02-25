Кандидаты на пост президента - Чингисхан, Наполеон и Петр Первый

В Москве сегодня пройдет генеральная репетиция мартовских выборов президента России. Москвичам предложат выбрать главу государства из списка исторических деятелей. Избирателям предлагаются на выбор Чингисхан и Наполеон.

Репетиция выборов пройдет в субботу, 25 февраля. Сегодня в столице работают 12 репетиционных избирательных участков. В список исторических деятелей также попали полководец Александр Македонский, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и российский император Петр I. Напомним, настоящие выборы главы государства состоятся 4 марта. В числе кандидатов на пост главы государства - Геннадий Зюганов, Владимир Путин, Михаил Прохоров, Владимир Жириновский и Сергей Миронов.