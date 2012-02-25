Медведев предложил кандидатов на пост судьи Страстбургского суда от РФ

Президент РФ Дмитрий Медведев предложил для рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы три кандидатуры на пост судьи Европейского суда по правам человека от России.

Полномочия нынешнего судьи ЕСПЧ от РФ Анатолия Ковлера истекают в ноябре 2012 года, в связи с чем в июле 2011 года Минюст РФ объявил конкурс на эту должность. Свои кандидатуры для участия в нем выдвинули 15 юристов. Министерство юстиции России провело предварительный конкурсный отбор шести претендентов и представило их президенту.

Из шести представленных кандидатур Медведев выбрал три, сообщает в субботу "Коммерсант" со ссылкой на главу аппарата уполномоченного РФ при ЕСПЧ Андрея Федорова.

"В список вошли судья ad hoc (для рассмотрения конкретного дела) в ЕСПЧ по делу "ЮКОС против России" Андрей Бушев, судья Высшего арбитражного суда Дмитрий Дедов, а также судья по уголовным делам Верховного суда Ольга Ведерникова", - пишет издание.

Страсбургский суд - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) - это международный орган, который призван обеспечивать соблюдение и исполнение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1953 года. Его юрисдикция распространяется на все ратифицировавшие конвенцию государства-члены Совета Европы, на Россию - с 1998 года. В ЕСПЧ одну страну представляет только один судья.