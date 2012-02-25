Мэрия разрешила молодежи поддержать Путина на Лубянке, 2 дня подряд

Московская мэрия согласовала проведение митингов в поддержку Владимира Путина 4 и 5 марта в Лубянском сквере. Организаторами акций выступают молодежные организации "Местные", "Россия молодая" и "Новые люди".

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Штаба единых действий. Прокремлевское движение "Наши", вызвавшее скандал, связанный с пресс-секретарем Кристиной Потупчик, в митингах не участвует. Акция в поддержку главного антагониста оппозиции Владимира Путина пройдет в Лубянском сквере 4 марта с 15.00 до 23.00. 5 марта с 7.00 до 23.00 молодежные организации, в том числе, арт-сообщество "Групировка перемен", соберутся, чтобы поддержать Путина, передает РИА Новости. Ранее мэрия Москвы отказала в проведении митинга оппозиции, которая планировала собраться на Лубянской площади 5 марта. В мэрии предложили перенести акцию на Болотную площадь, либо на Поклонную гору, либо на набережную Тараса Шевченко.