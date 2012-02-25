Основные масленичные гуляния России начинаются сегодня в Москве

В парках и на площадях российской столицы по 26 февраля включительно пройдут более 300 мероприятий, посвященных празднованию Масленицы, сообщили сегодня в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Впервые основная площадка масленичных гуляний перенесена с Васильевского спуска в парк имени Горького", - говорится в сообщении ведомства.

В парке работает ярмарка с сувенирами, игрушками, изделиями народных промыслов и, конечно, горячими блинами. На Пушкинской набережной будет организован городок, имитирующий старо-русское поселение, а также лагерь ратоборцев, которые проведут мастер-классы по кузнечному ремеслу, организуют игры и забавы для посетителей парка.

"В течение трех дней на двух концертных площадках парка будут выступать лучшие этно, фолк и рок-музыканты в рамках фестиваля "Дикая мята": коллектив "Зимнее лето весны", группы "Начало века", "Русское поле", "Ойме"(Мордовия), "Ядрена Матрена" (Москва), "Субито" (Украина), "Йоки", "Матреха" (Самара) и др.

Вечером 26 февраля телемост Москва-Лондон свяжет Парк Горького и Трафальгарскую площадь, где традиционно проходят народные гуляния в честь Масленицы. А завершится действо символическим сожжением Масленицы, роль которой в этом году выполнит 11-метровая огнедышащая инсталляция "Жар-птица" известного современного художника Николая Полисского, созданная при участии инженера Владимира Стребня.

Жар-Птица, сваренная из стали, весит почти тонну, а чтобы ее разжечь, требуется не менее 6 кубометров сухих дров. Зато гореть такая "масленица" будет около часа. Церемония сожжения "Чучела масленицы" — "Жар-Птицы" запланировано на 26 февраля в 20.00", -говорится в сообщении департамента культуры.

В департаменте сообщили, что празднование Широкой Масленицы состоится во всех парках столицы.

"АН" писали, что представители оппозиции действующей власти пообещали провести акцию в формате флэш-моба в рамках масленичных гуляний с белой атрибутикой. Будут ли жечь на проводах зимы чучело, и чье, не сообщается.