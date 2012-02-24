Ходорковский не стал бы баллотироваться на пост президента

Михаил Ходорковский заявил о том, что не стал бы баллотироваться на пост президента. Будучи на свободе, экс-глава НК "ЮКОС" голосовал бы на выборах за кандидата, альтернативного премьер-министру Владимиру Путину.

"Обязательно пошел бы голосовать, если бы не был лишен этого права!", - заявил Ходорковский. "И проголосовал бы за одного из альтернативных кандидатов, которые являются, скорее, символами возможного будущего развития страны, но не кандидатами на победу", - сказал бывший глава ЮКОСа в интервью "Радио Свобода". По его словам, он не стал бы претендовать ни на президентский, ни на премьерский пост.