В Баден-Бадене лауреатом германской медиапремии стал советский подполковник

В Германии сегодня вручили Немецкую медиапремию, лауреатом которой стал советский подполковник в отставке Станислав Петров. Организаторы премии решили наградить его за спасение мира от атомной войны.



Церемония прошла в Баден-Бадене, а вручал награду бывший президент ФРГ Роман Херцог.

Станислав Петров в 1980-х годах отвечал за системы предупреждения о ракетном нападении. В ночь на 26 сентября 1983 года он не отреагировал на показания датчиков о запуске из США по территории Советского союза пяти ракет с ядерными боеголовками. Он решил, что это просто сбой в системе, и оказался прав, тем самым предотвратив возможную атомную войну.

Лауреатами премии в 2012 году стали также афганская правозащитница Сакена Якоби, врач из Конго Денис Муквеге, христианский священник Палестины Митри Рахеб. То, что священник стал лауреатом, вызвало волну протестов еврейской общины Германии, которая обвиняла священника в антиизраильской пропаганде.

Немецкая медиапремия вручается с 1992 года. В разное время ее получили экс-президент России Борис Ельцин, бывший президент ЮАР Нельсон Мандела, госсекретарь США Хиллари Клинтон и канцлер Германии Ангела Меркель. В связи с 20-летним юбилеем премии жюри решило изменить традиции и отметить людей, которые не так известны, но являются, по мнению жюри, "символами человечности", сообщает Лента.ру.



