Путин: нужно разработать систему денежного поощрения работников ОПК

Премьер-министр РФ Владимир Путин предложил разработать систему денежного поощрения ведущих работников, уникальных специалистов оборонно-промышленного комплекса, чтобы был конкурс при принятии на работу.



"Нужно подумать над разработкой такой системы денежного поощрения людей, чтобы это было не просто на уровне мировых аналогов, а даже повыше, чтобы люди сюда приходили с удовольствием, чтобы конкурс был", - сказал он, встречаясь с экспертами по национальной безопасности.



Премьер-министр считает, что необходимо поднимать уровень материального обеспечения не только военнослужащих, но и работников системы ОПК. Он отметил, что значительная часть оборонных предприятий работает в рынке, но есть предприятия и исследовательские центры, которые, главным образом, работают на государство.



Владимир Путин заявил, что уникальным специалистам таких центров нужно создавать хорошие материальные и жилищные условия.



