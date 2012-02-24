Оппозиции не разрешили провести митинг на Лубянской площади

Оппозиционерам, намеревавшимся провести митинг "За честные выборы" 5 марта на Лубянской площади ответили отказом. Столичная мэрия мотивировала отказ необходимостью перекрытия движения транспорта в центре города.

Об этом написал в своем Twitter один из членов оргкомитета мероприятия и координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов. Ограничение движения, по мнению властей Москвы, "нарушит нормальное функционирование городских структур жизнеобеспечения, создаст препятствие для автомобилистов, а также нарушит права и интересы граждан, не участвующих в данном мероприятии". В качестве альтернативы власти города предложили провести митинг на Болотной площади, набережной Тараса Шевченко и Поклонной горе.