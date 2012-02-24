Миланская неделя моды - главное, чтобы было тепло (ВИДЕО)

В Италии стартовала Миланская неделя моды. Это третий этап всемирного фэшн-марафона, до этого показы шли в Нью-Йорке и Лондоне. Миланское шоу - самое насыщенное, каждый день — не менее 11 дефиле коллекций известных модельеров.



Итальянские модельеры, пережив вторую «русскую» зиму, по всей видимости решили, что главное, чтобы было тепло. На подиумах – огромное количество меховых изделий с кожаными поясами.

Хотя под шубами и теплыми пальто все равно коктейльные платья, прозрачные юбки, платья, шелк, гипюр. В моде снова обувь с узким носом.

В коллекциях осень-зима 2012 также присутствует много черных оттенков, жестких форм. Кожаные галифе, шлемы для скачек, и при этом почти школьные банты.

В Лондоне и Нью-Йорке, где показы только закончились — те же мотивы.

Четыре недели моды – это поиск новых форм. Ответом демократичному Лондону, недавно запустившему трансляции показов в метро, стал подиум в центре замка Сфорцеско XV века. Если внимательно посмотреть на форму башен замка, он очень напоминает Московский Кремль, эту крепость взяли за основу миланские архитекторы, когда-то отправляясь в Москву.

Впереди еще 40 показов. Но пока на подиумах показывают планы на будущую холодную зиму, магазины уже полны товарами жаркого лета. Судя по оформлению витрин, в моде будут экономия, и семейный праздник каждый день.



