Павел Астахов призвал изолировать воспитательницу, избившую ребенка

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов призвал изолировать от общества воспитательницу семейной группы в Волгоградской области, избившую шестилетнего ребенка.

Женщина избила ребенка за то, что он взял без спроса конфету. Инцидент произошел в среду. "Воспитательницу, избившую ребенка в детском саду Волгоградской области, следует изолировать от общества. Подольше", - написал Астахов в своем микроблоге в Twitter. По версии прокуроров, 35-летняя жительница города Котово, взявшая на воспитание в семейную группу двух маленьких детей, избила одного из них, передает РИА Новости. Ребенок был доставлен в реанимационное отделение котовской ЦРБ с многочисленными травмами.