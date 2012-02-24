В марте «Новая Рига» встанет в пробки на длительный срок

C 15 марта этого года Новорижское шоссе или трасса M9 «Балтия» встанет в больших пробках. На этом участке будут реконструировать сразу 33 километра магистрали от МКАД до так называемой Большой Бетонки или дороги А-107 (это 51-й километр М9).

Работы на этом участке будут продолжаться до марта 2015 года. Планируется, что после реконструкции Новорижское шоссе станет гораздо шире – вместо 4-6 полос будет уже 6-10, причем потоки будут отделены друг от друга. Отремонтируются 14 путепроводов и 3 моста (в том числе и через реку Истру), а на пересечении с автодорогой «Госпиталь Вишневского — Архангельское» будет построена новая транспортная развязка.



Однако можно представить, как придется помучаться водителям до 2015 года. Пока известно, что с 17-00 до 23-00 будет запрещен проезд грузовиков по всему ремонтируемому участку. Более подробно о том, в каком режиме будет проходить ремонт Новорижского шоссе, где и когда будут перекрывать эту магистраль, никто пока не сообщает.



Кроме того, чиновники предупредили – «Новая Рига» это лишь начало. Уже скоро начнется реконструкция Ярославского шоссе, участки дороги М5 «Урал», Новорязанского шоссе, сообщает «Московские новости».



