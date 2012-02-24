Мамы вышли на пикет, требуя решить проблему нехватки детсадов

В Волгограде у здания областной администрации в пятницу днем около часа проходил санкционированный мэрией пикет молодых горожанок с детьми, требовавших от властей ускорить решение проблемы дефицита детских садов.

Пикетчицы требовали увеличения финансирования в 2012 году на расширение сети детсадов, льгот тем родителям, кто один воспитывает ребенка и ежемесячные компенсации за невозможность устроить ребенка в дошкольное учреждение.

В санкционированной акции протеста приняло участие 8 женщин с детьми, трех пикетчиц пришли поддержать мужья, сообщает агентство Интерфакс-Юг".

По словам члена инициативной группы мам Ольги Чебураковой, на встречу, помимо депутатов парламента, были приглашены губернатор Сергей Боженов и врио главы Волгограда Сергей Соколов. По факту с мамами пообщались руководитель фракции коммунистов в облдуме Николай Паршин и независимый депутат Наталья Латышевская. Она, в частности, заявила, что "ей лично дано задание губернатором изыскать 1,8 миллиарда рублей", чтобы закон о компенсациях родителям был принят и начал работать.

Также Наталья Латышевская ищет источники для дополнительного финансирования строительства детсадов. Требуется, по ее словам, 240 миллионов. Итоги поисков депутата станут известны в понедельник, когда состоится заседание рабочей группы с участием первого вице-губернатора Олега Кирсанова.

Депутат-коммунист Николай Паршин заявил мамочкам, что без федеральной поддержки "местные барахтанья" обречены.

Пикет был организован общественным движением "Волгоградские родители за права детей" при поддержке регионального отделения КПРФ.