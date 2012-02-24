Большинство жителей Латвии не доверяет правительству и парламенту

Более 50% жителей Латвии не доверяют правительству и парламенту страны. По данным опроса компании Latvijas Fakti, наибольшим доверием граждан Латвии пользуются служба Госконтроля (74,3%), полиция (72,1%) и телевидение (69,7%).



Правительству не доверяют 52,7% опрошенных жителей Латвии, а сейму (парламенту) - 62,9%. Вооруженные силы снискали 67,2% поддержки. Опрос проводился 11-21 февраля, передает РИА Новости. Социологи опросили более 1000 респондентов.