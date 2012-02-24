Московская подземка меняет режим работы перехода между станциями "Чистые пруды" и "Сретенский бульвар". С 28 февраля по 2 марта 2012 г. в период с 8 до 9 часов утра переход будет осуществляться через станцию "Тургеневская".

Как сообщает пресс-служба столичного метрополитена, изменения связаны с ремонтом эскалатора. С 8:00 до 9:00 мск эскалаторы будут работать только на подъем. В вечерние часы, с 18:00 до 19:00 мск, а 2 марта 2012 г. - с 17:00 до 18:00 мск эскалаторы будут работать только на спуск.