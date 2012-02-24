В России могут запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года

В России может быть увеличен возраст, с которого возможна продажа алкогольной продукции - с 18 до 21 года. С такой инициативой выступил депутат партии "Справедливая Россия" Антон Беляков.

Соответствующие поправки в закон "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" Беляков внес в Государственную Думу в пятницу, передает РИА Новости. По мнению депутата, сославшегося на социологов и психологов, "18-летний подросток не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления алкоголя".