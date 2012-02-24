Патриарх пообещал президенту Киргизии помощь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл связывает с избранием президентом Киргизии Алмазбека Атамбаева надежду на стабилизацию ситуации в республике и обещает содействие в укреплении межрелигиозного и межэтнического диалога в Киргизии.



Патриарх Кирилл заявил об этом сегодня на встрече с Атамбаевым в Москве.

На территории Киргизии на протяжении многих лет проживают православные и мусульмане, и во время недавних межнациональных столкновений в республике Русская православная церковь активно помогала населению республики.

«Я хотел бы вас заверить в том, что Русская православная церковь будет делать все для того, чтобы укреплялся межрелигиозный мир, межэтнический мир в Киргизии, с тем, чтобы действительно Киргизия обрела спокойствие, а вместе со спокойствием - экономическое и духовное процветание, - сказал предстоятель РПЦ.

Алмазбек Атамбаев, в свою очередь, заверил патриарха Кирилла в том, что будет делать все для того, чтобы связи между православными и мусульманами в республике укреплялись, сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что развитие православия в Кыргызстане поможет нам остановить отъезд русскоязычного населения, во многом послужит укреплению Кыргызстана - и в политическом плане, и в экономическом плане", - сказал президент.

Атамбаев находится в Москве по приглашению президента Дмитрия Медведева 23-25 февраля. Это первый визит Атамбаева в Россию в качестве президента Киргизии.