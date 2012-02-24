Собянин пообещал Нургалиеву продолжить обустройство городских ОВД

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал Министерству внутренних дел дальнейшую поддержку правительства города в создании объектов правоохранительной системы. Власти продолжат обустраивать районные и окружные ОВД.

Вместе с Рашидом Нургалиевым Собянин посети новое здание управления внутренних дел Южного административного округа (УВД ЮАО). "Правительство Москвы продолжит программу обустройства районных и окружных отделов внутренних дел", - пообещал Собянин, обращаясь к Нургалиеву. По словам градоначальника, в городе и в дальнейшем будут строиться новые кинологические центры и общежития для полицейских, передает РБК.