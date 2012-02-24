ЦИК заявил о готовности к президентским выборам

Российская избирательная система готова к проведению президентских выборов, заявил секретарь ЦИК РФ Николай Конкин. По его словам, нынешняя кампания отличается от всех предыдущих. Главным образом из-за веб-камер.

"Я считаю, что избирательная система уже готова к проведению выборов 4 марта", - сказал Конкин. По его словам появилась дополнительная нагрузка. "Это связано с применением видеонаблюдения... отдельные моменты еще требуют отработки, надеюсь, система тренировок, которая запланирована ЦИКом и Минкомсвязи, снимет вопросы, которые есть сейчас", - цитирует Конкина РИА Новости. Секретарь Центральной избирательной комиссии отметил, что побывал в командировке в Камчатском крае. Там, заявил Конкин, он наблюдал за проведением досрочного голосования и побывал на одном из участков, где установлена вебкамера. "Я посмотрел, на одном из участков, там и очень качественная запись, и озвучка четкая... все делается для того, чтобы обеспечить прозрачность проведения голосования", - добавил Конкин.