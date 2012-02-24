Самую красивую сотрудницу алтайской полиции высылают из России

В Горно-Алтайске в преддверии Дня защитника Отечества органы внутренних дел республики выбрали из своих рядов лучшую представительницу "слабого пола", достойную украсить обложку "глянца" и способную высокопрофессионально выполнять служебный долг.

Корону королевы красоты и титул "Мисс МВД-2012" получила сотрудник "финполиции" - управления экономической безопасности и противодействия коррупции Нина Кухаренко. Ей вручили сертификат на заграничную поездку.

Титул "Мисс Спорт" по единодушному мнению жюри достался специалисту центра финансово-экономического отдела Наталье Ошмариной. "Мисс Очарованием" стала инспектор ДПС лейтенант полиции Светлана Некрасова. Приз зрительских симпатий достался следователю следственной части следственного управления МВД капитану полиции Ларисе Ибрагимовой, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай в пятницу.

Жюри третьего ежегодного конкурса красоты "Мисс МВД по Республике Алтай" традиционно оценивало претенденток не только по внешним данным.

Девушкам пришлось сдать устный экзамен по боевой и служебной подготовке, пострелять из пистолета Макарова, а кроме того, подготовить и продемонстрировать на сцене Горно-Алтайского госуниверситета самопрезентацию.