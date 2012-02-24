В Казани накануне в микрорайоне "Солнечный город" состоялась торжественная церемония открытия детского сада "Подсолнух" и вручения ключей от квартир почти шести десяткам сотрудников татарской полиции.

Детский сад "Подсолнух" строили почти пять лет. Зато, по мнению присутствовавших на открытии президента Татарстана и главы МВД республики, качественно: здесь созданы все условия для оздоровления и обучения детей, подготовки к школе, для развития творческих способностей, передает пресс-служба МВД по РТ.

194-квартирный жилой дом по ул. Гарифа Ахунова, расположенный в микрорайоне "Солнечный город" тоже строили пятилетку. В нем получили квартиры 54 семьи сотрудников МВД по РТ. Радость при этом испытывают не только эти новосёлы: еще 23 семьи в скором будущем улучшат свои жилищные условия за счет освобождаемого жилья.

Вручая ключи от квартир глава Татарстана Рустам Минниханов выразин уверенность, что микрорайон "Солнечный город" будет "самым комфортным и безопасным, потому что здесь проживают сотрудники правоохранительных органов".

Президент республики заглянул в гости к семье сотрудника Центра специального назначения МВД по РТ Александра Каляшина и подарил новоселам холодильник, а детям, Ване и Лизе – электронную книгу и большую куклу.

"До конца 2013 года в рамках инвестиционных проектов для МВД по Республике Татарстан планируется построить 409 квартир, в том числе в микрорайоне "Солнечный город" (Казань) – 249, в микрорайоне "Яшьлек" (Набережные Челны) - 160 квартир", - сообщает татарская полиция.

"АН" писали, что социальному обеспечению российских полицейских уделили в минувшем году невиданное внимание.

Напомним, реформа МВД России предусматривает, среди прочего и обеспечение жильем полицейских по нескольким схемам, о чем рассказал осенью Рашид Нургалиев.