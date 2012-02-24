Онищенко: Оппозиционеры рискуют заболеть гриппом

Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предупредил участников оппозиционных воскресных митингов об угрозе заболевания гриппом и ОРЗ. Массовые акции запланированы на воскресенье, 26 февраля.

Руководитель Роспотребнадзора отметил, что распространению гриппа и острых респираторных заболеваний будут способствовать сырость, высокая влажность и обманчивое впечатление тепла. Онищенко отметил: "любая активность в этой связи сегодня чревата", передает "Интерфакс". Напомним, в воскресенье в Москве планируется провести флэшмоб оппозиции "Большой белый круг" на Садовом кольце. "Левый фронт" также намерен провести флэшмоб в форме гуляний на площади Революции. Онищенко порекомендовал одеваться теплее.