В Москве для строительства второго вестибюля станции метро "Бауманская" могут снести 13 строений. Здания под снос определила комиссия по градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест.



В заявлении рабочей группы комиссии говорится, о том что могут быть снесены 13 строений советского периода. "Также возможен снос части здания 1806 года по адресу: улица Бакунинская, владение 14 с последующим восстановлением", - заявил председатель рабочей группы Алексей Емельянов на ее заседании в пятницу. По его словам, здания не имеют исторической ценности, передает Интерфакс. "На этой территории также расположено ремесленное училище Морозова 1806 г. постройки", - отметил Емельянов.