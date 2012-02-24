Говорухин: назначение Невзорова доверенным лицом было ошибочным

Глава предвыборного штаба кандидата в президенты, премьер-министра Владимира Путина режиссер Станислав Говорухин призвал не отождествлять любое высказывание каждого доверенного лица Путина с позицией председателя правительства.



Говорухин заявил об этом в интервью официальному сайту Синодального информационного отдела (СИНФО) Московского патриархата.

Говорухин подверг критике высказывания журналиста Александра Невзорова, который заявил одному церковному порталу, что "видит свою задачу как доверенного лица кандидата именно в донесении до кандидата правды о религии".

Режиссер считает ошибкой назначение Невзорова доверенным лицом премьера. По словам Говорухина, Невзоров представляет "воинствующих атеистов", а Путин к Церкви относится совсем по-другому.

"Правильней было бы, конечно, Невзорова сегодня освободить от этой обязанности. Но, может быть, лучше сейчас с этим не связываться, потому что времени осталось совсем немного, да и всякий разумный верующий человек и так поймет, что устами Невзорова говорит не Путин", - сказал Говорухин, сообщает РИА Новости.