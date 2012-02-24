Рейтинги Путина, Миронова, Жириновского и Зюганова снизились

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал статистику электорального президентского рейтинга. На первом месте, несмотря на снижение показателей - Владимир Путин, за него готовы проголосовать 53,5%.

Показатель лидера КПРФ Геннадия Зюганова составил 10,8% против 9,2% на предыдущей неделе. Снизился и рейтинг лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Сейчас он составляет 8,9%, тогда как неделю назад он был на уровне 8,0%. Рейтинг Сергея Миронова упал до 4,3% против 5,0% неделей ранее. Стабильность сохраняет показатель бизнесмена Михаила Прохорова - 5,6% против 5,8% на предыдущей неделе.