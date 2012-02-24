Депутаты нижней палаты российского парламента рассмотрят законопроект, вводящий термин "столовое вино" в понятийный аппарат закона "О госрегулировании алкогольного рынка". Союз виноградарей и виноделов России поправку поддерживает.

Поправка, внесенная в Государственную Думу, должна позволить избежать запрета наименования винами сладких и полусладких вин. Об этом сообщает пресс-служба зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктора Звагельского. Определение поможет отрасли производить полусухие, полусладкие и сладкие столовые вина путем купажирования сухого вина и концентрированного, или ректификованного концентрированного, или сульфитированного виноградного сока. Ранее президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович заявлял, что отсутствие термина "столовое вино" или "полусладкое вино" в федеральном законодательстве может привести к тому, что с вступлением в силу терминов, предусмотренных законом "О госрегулировании алкогольного рынка", в июле 2012 года цены на отечественные полусладкие вина вырастут на 50-60 рублей, передает РИА Новости. При этом качество самого напитка сильно упадет.