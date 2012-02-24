Тимошенко начнет работать в колонии, как только поправит свое здоровье

Юлия Тимошенко начнет трудиться в колонии, как только поправит здоровье. В случае отказа с бывшим премьер-министром Украины проведут "воспитательную работу". Об этом сообщил глава украинской пенитенциарной службы Александр Лисицков.

Тимошенко "поправит свое здоровье и будет трудиться", - заявил Лисицков. Напомним, экс-премьер Украины в настоящее время отбывает наказание в харьковской колонии. За время нахождения в колонии с августа 2011 года состояние здоровья Юлии Тимошенко ухудшилось. Соратники экс-премьера утверждают, она не может самостоятельно передвигаться из-за проблем со спиной. По словам Лисицкова, по законодательству в колонии должны работать все, исключение делается для больных, беременных, пенсионеров, инвалидов. "Если человек отказывается, с ним проводится соответствующая воспитательная работа", - сказал Лисицков, передает украинское агентство УНИАН.