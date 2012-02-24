Приговор по второму делу Ходорковского обжалуют в Верховном суде

Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловали второй приговор бывшим руководителям НК "ЮКОС" в Верховном суде. По словам защитников, поданная ими жалоба отличается от стандартной, как и самое уголовное дело.

"Эта жалоба отличается от обычной стандартной адвокатской жалобы точно так же, как это дело отличается от любого нормального дела, которых много рассматривается в судах", - заявил адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. При этом защитник пояснил свою позицию: по его словам, дело отличается "своей неправовой сущностью". "То есть, поскольку мы здесь ведем речь не о результате судебного состязания, а о легализованной расправе над заведомо невиновными, то и жалоба наша в своей основе имеет именно изобличение вот этой неправовой сущности, фальсификации этого дела от начала до конца", - сказал Клювгант. По его словам, главный вопрос, который адвокаты ставят в жалобе - это "именно вопрос о том, что отсутствует, в принципе, - уголовной ответственности". Слова адвоката цитирует официальный сайт пресс-центра Ходорковского и Лебедева.