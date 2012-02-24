Откидные деревянные пандусы начали устанавливать в столичных подъездах

Откидные пандусы из дерева стали устанавливать в подъездах жилых домов на юго-востоке Москвы, где нельзя организовать другие устройства для людей с ограниченными возможностями здоровья.



До этого прошла информация, что эти откидные деревянные пандусы крепятся к стене при помощи замка, ключи от которого никто из жильцов не видел.

"Этот подъезд технически ни под какой пандус не приспособлен, и идея установить деревянный пандус принадлежала нашим сотрудникам. Это, как говорится, была наша находка - для того, чтобы хоть что-то можно было поставить", - сказал представитель префектуры Юго-Восточного административного округа.

Он добавил, что ключ от замка, при помощи которого откидной пандус крепится к стене, должны выдавать жителям подъезда в районном ДЕЗе.

По его словам , в префектуру приходит много писем от жителей с просьбой установить в подъездах пандусы.

"В большинстве старых домов это сделать невозможно из-за технических характеристик. Но установка деревянных пандусов - это единичный случай", - говорят в префектуре, сообщает РИА Новости.

Власти столицы рассчитывали к концу 2011 года приспособить город для инвалидов более чем на 65%. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил адаптировать для инвалидов московское метро, а все новые здания строить с учетом нужд инвалидов.



В Москве проживает 1,2 миллиона инвалидов, среди них свыше 22 тысяч - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, более 28 тысяч - дети-инвалиды, свыше 15 тысяч - слабовидящие и слепые, 6,5 тысяч - глухие и слабослышащие.



