Откидные деревянные пандусы начали устанавливать в столичных подъездах
24 февраля 2012, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]
Откидные пандусы из дерева стали устанавливать в подъездах жилых домов на юго-востоке Москвы, где нельзя организовать другие устройства для людей с ограниченными возможностями здоровья.
До этого прошла информация, что эти откидные деревянные пандусы крепятся к стене при помощи замка, ключи от которого никто из жильцов не видел.
"Этот подъезд технически ни под какой пандус не приспособлен, и идея установить деревянный пандус принадлежала нашим сотрудникам. Это, как говорится, была наша находка - для того, чтобы хоть что-то можно было поставить", - сказал представитель префектуры Юго-Восточного административного округа.
Он добавил, что ключ от замка, при помощи которого откидной пандус крепится к стене, должны выдавать жителям подъезда в районном ДЕЗе.
По его словам , в префектуру приходит много писем от жителей с просьбой установить в подъездах пандусы.
"В большинстве старых домов это сделать невозможно из-за технических характеристик. Но установка деревянных пандусов - это единичный случай", - говорят в префектуре, сообщает РИА Новости.
Власти столицы рассчитывали к концу 2011 года приспособить город для инвалидов более чем на 65%. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил адаптировать для инвалидов московское метро, а все новые здания строить с учетом нужд инвалидов.
В Москве проживает 1,2 миллиона инвалидов, среди них свыше 22 тысяч - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, более 28 тысяч - дети-инвалиды, свыше 15 тысяч - слабовидящие и слепые, 6,5 тысяч - глухие и слабослышащие.