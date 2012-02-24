Администрация города-курорта Ессентуки незаконно продавала землю

На юге России в знаменитом минеральными водами и целебным климатом городе Ессентуки прокуратура пресекла незаконную продажу мэрией земельных участков, расположенных в особо охраняемых зонах города-курорта.

Исковые требования прокуратуры Ставропольского края о признании незаконности сделки купли-продажи между мэрией и застройщиками 20 февраля арбитражный суд удовлетворил, передает пресс-служба прокуратуры СК в пятницу.

Арбитражный суд Ставрополя установил, что администрация Ессентуков не имела права распоряжаться земельным участком по по ул. Орджоникидзе, 79, поскольку он расположен во второй санитарной охранной зоне города-курорта и соответствующими нормативными актами ограничен в обороте. Мэрия незаконно провела процедуру отчуждения, а, следовательно и дальнейшая продажа участка крупнейшему застройщику города - строительной компании "Стройвиктория" - также была незаконной. Незаконно также был продан и участок по ул. Боргустанское шоссе, 37 строительной компании "Опт-Сервис КМВ".

Суд всё вернул на круги своя. Однако, прокуратура не сообщает кто и как был наказан за самовольное разбазаривание земель "жемчужины Кавказа" - Кавказских минеральных вод.