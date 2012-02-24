Руководитель ФСБ Александр Бортников издал приказ, согласно которому сотрудники Федеральной службы безопасности должны будут до 1 декабря 2012 года избавиться от имущества, право собственности на которое зарегистрировано за пределами России, если это имущество не предназначено для решения задач оперативно-служебной деятельности. Специально для «АН» на вопрос «В чем смысл этого приказа, если рыцари плаща и кинжала тут же перерегистрируют недвижимость на жен и детей и по-прежнему останутся уязвимыми для всех иностранных разведок?» отвечают…



Виктор Маслов, зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший губернатор Смоленской области, генерал-майор ФСБ в отставке:

«Рано или поздно все выявляется…»

- Смысл приказа очень простой: это делается в плане борьбы с коррупцией в России. Само решение совершенно правильно и на сегодняшний день полностью оправдано. Да, возможны лазейки… Что ж, к сожалению, они всегда возможны, но это не значит, что вообще ничего не надо предпринимать. К тому же, все рано или поздно все равно выявляется, и по большому счету на эти лазейки никто рассчитывать не будет. Если ты избрал службу в органах государственной безопасности России, то ты должен быть готов к любым карательным мерам!..

Михаил Трепашкин, адвокат, бывший сотрудник ФСБ:

«Не стоит ждать полномасштабной чистки»

- Вопрос о том, что чтобы имущество, находящееся за границей, было официально зарегистрировано, поднимался еще в 1999 году депутатом Березовским (я тогда был у него помощником). Но это предложение было реализовано только на Украине, а у нас легализации не захотели, - и это даже несмотря на то, что имущество, зарегистрированное на неустановленное лицо, в некоторых странах могли просто забрать в доход государства. Подобные случаи были даже в Швейцарии, где власти считали, что таким образом идет отмывание доходов. Сейчас в нашей стране резко встал вопрос о большом уходе активов за границу, из-за чего теряет экономика. Поэтому имущество за границей надо легализовать, чтобы часть налогов за него шла и в российскую казну. Но с имуществом сотрудников органов безопасности это никак не связано. Не секрет, что с середины 90-х гг. много сотрудников ФСБ приобретали за границей имущество как на себя, так и под документы, которые были сделаны ими «для прикрытия». Теперь, видимо, наступило время немного очистить свои ряды, поэтому и вышел такой приказ. Но много случаев отказа от заграничной недвижимости ждать не стоит. В основном недвижимость приобретали не рядовые сотрудники, ведь недаром в свое время якобы для работы с агентурой полковники развозили огромные средства по банковским ячейкам мира. Но нигде в мире работа с агентурой не требует таких огромных средств, соответственно, все это развозилось для своих руководителей. Так что полномасштабной чистки ждать не стоит, хотя такой приказ уже необходим.

Виктор Шендерович, писатель:

«Пилили» последние 12 лет»

- Поскольку я не завербованный, меня этот приказ не касается. Но вообще степень вменяемости этого приказа надо бы узнать у юристов. Мне кажется, что все движения в последнее время носят хаотичный характер. Они последние 12 лет «пилили», и хочу напомнить, что фамилия «Бортников» фигурировала в одном громком деле крупного банка. Да и вся эта шпионская история во главе с Анной Чапман, по данным американских спецслужб, была не столько шпионажем, сколько отмывкой денег. Поэтому подобная попытка предстать сейчас такой святой инквизицией выглядит довольно забавно.