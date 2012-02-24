Презентация инвестиционного потенциала Чувашии

В презентации инвестиционного потенциала Чувашской Республики, состоявшейся в ТПП РФ, приняли участие Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, вице-президенты ТПП РФ Владимир Страшко и Александр Захаров, делегация Чувашской Республики во главе с председателем правительства Чувашии Иваном Моториным, российские и зарубежные инвесторы, представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, дипломатического корпуса, средств массовой информации.



В холле Конгресс-центра ТПП РФ была развёрнута выставочная экспозиция с представлением некоторых инвестиционных проектов области.



Открывая презентацию, в кратком вступительном слове глава ТПП РФ Сергей Катырин сказал, что Палата активно взаимодействует с властями республики. Чувашия известна многими интересными начинаниями, например, в области индивидуального строительства, в подготовке кадров, в умелом использовании экономического потенциала. Активно работает ТПП республики. Главное богатство республики – это люди. В Чувашии на хорошем уровне находится культурная, спортивная жизнь.



О жизни и инвестиционных возможностях Чувашии сегодня узнают также пришедшие на мероприятие иностранные бизнесмены, представители дипломатических миссий Болгарии, Казахстана, Армении, Израиля, Беларуси, Сербии и других стран. Чувашии есть, что показать и что предложить инвесторам, подчеркнул Сергей Катырин.



О сотрудничестве правительства Чувашии с ТПП РФ и ТПП республики сказал в своем приветственном слове и глава правительства Чувашии Иван Моторин. Заключено Соглашение о содействии развитию инвестиционной и инновационной деятельности в Чувашской Республике между Кабинетом министров Чувашской Республики, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Торгово-промышленной палатой Чувашской Республики. Иван Моторин отметил, что вопросы повышения инвестиционной привлекательности являются одними из приоритетных направлений в республике.



Это ключевой фактор повышения конкурентоспособности Чувашии, обеспечения высоких и устойчивых темпов экономического роста. Чувашская Республика привлекательна для потенциального инвестора наличием развитой законодательной базы, которая предусматривает различные формы государственной поддержки отечественных и иностранных инвесторов, в том числе, в сфере государственно-частного партнерства.



О некоторых аспектах развития республики рассказал министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Алексей Табаков. Газ проведен во все города и села; общая длина газопроводов при этом составила 9000 км. Практически все населенные пункты соединены дорогами с твердым покрытием (республика занимает 4 место по плотности автодорог в РФ и 1 в Приволжском федеральном округе). Каждый третий бульдозер и каждый 15 полувагон в Росси и выпускается в Чувашии.



Приоритетными сферами для инвестирования являются: инновации в промышленности, электроника и электротехника, биотехнологии в агропромышленном комплексе (производство и переработка новой продукции АПК), машиностроение, применение высоких технологий в жилищном строительстве, модернизация и развитие инфраструктуры, создание туристического кластера. Алексей Табаков назвал некоторые проекты, реализуемые в республике, в частности, строительство предприятия по обогащению кварцевого песка для стекловарения, строительство выставочного центра, реконструкция Чебоксарской ГЭС. Он рассказал о сотрудничестве с МБРР и ЕБРР, другими международными организациями в социальной сфере, в здравоохранении, в сфере жилищно-коммунального хозяйства; о сотрудничестве с «РЖД», «Роснано», «Росатомом» и т.д. в реализации ряда проектов.



Инвестиционный паспорт Чувашии - такой была тема выступления президента ТПП Чувашской Республики Игоря Кустарина. Это информационный ресурс, который содержит как общие сведения о Чувашии (географическое положение, административное устройство, население образование, культура и искусство), так и сведения об экономике (в разрезе отраслей), а также инвестиционные паспорта муниципальных районов, инвестиционные и инновационные проекты ( http://www.chuvashia.tppchr.ru/ ).



О сотрудничестве с Чувашией, о реализации на ее территории проектов ОАО «РЖД» рассказали представитель ОАО «РЖД» Олег Сеньковский и представитель ОАО «Роснано» Алексей Филиппов.



Ряд инвестиционных проектов представил гендиректор ОАО «Корпорация развития Чувашской Республики» Анатолий Данилов. Это, в частности проект «Комплексная переработка топинамбура с получением пектина, фруктозо-глюкозного сиропа, пищевых волокон и функциональных продуктов на их основе» (плюсы проекта: производство импортозамещающей продукции; отсутствие в России подобного действующего промышленного производств; рост спроса на диетическое и диабетическое питание; наличие условий для создания сырьевой базы; разработаны оригинальные технологии переработки клубней топинамбура). Стоимость проекта -77 млн евро.



Представляет интерес проект создания производственного комплекса по добыче и комплексной безотходной переработке торфа с получением почвомодификатора «AridGrow» для получения экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

Почвомодификатор заменяет все минеральные удобрения, дает отличные результаты на плохих и пустынных землях (это подтверждает его использование в Эмиратах). Сырьевая база - 38 торфяных месторождений Чувашии с общими геологическими запасами торфа более, чем в 10 млн тонн.



Есть проект строительство логистического центра в Чебоксарах (стоимость проекта - 20 млн евро). Предлагается также проект строительства биотехнологического комплекса по производству 50 тыс. тонн лизина (стоимость -130 млн евро). Это только часть проектов, предлагаемых к инвестированию.



Сотрудничеству компании «МЕТРО Кэш енд Кэрри» с Чувашской Республикой было посвящено выступление директора компании по продажам Питера Бооне.



Представители Чувашии рассказали собравшимся о культурной жизни республики, о предстоящих Всероссийских сельских играх-2012.



Состоялась также церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Кабинетом министров Чувашской Республики и группой компаний «RОСА».

В рамках презентации была организована пресс-конференция, в ходе которой участники презентации ответили на многочисленные вопросы СМИ.



