Строить в Петербурге будут только в исключительных случаях
24 февраля 2012, 10:57 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Сколько шума наделали сносы зданий в самом сердце Северной столицы. Градозащитники чуть ли не под бульдозеры ложились, чтобы спасти очередной дом от разрушения. Но, похоже, это практика уходит в небытие. Губернатор города предложил полностью запретить снос зданий, построенных до 1917 года.
- Объявленный в Петербурге мораторий на снос исторических зданий, построенных до 1917 года, надо сформулировать более четко и однозначно – «запретить снос», без расплывчатых оговорок - «если нельзя вывести из аварийного состояния», - заявил градоначальник на заседании Совета по сохранению культурного наследия.
Сейчас в Петербурге, по примеру Москвы, готовятся законы, которые разрешают новое строительство в центре города только в исключительных случаях. И только по согласованию с Советом по сохранению культурного наследия.
- Власть не может и не должна в одиночку принимать решения о судьбе памятников – главного стратегического ресурса Петербурга, - сказал Георгий Полтавченко.