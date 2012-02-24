Строить в Петербурге будут только в исключительных случаях

Сколько шума наделали сносы зданий в самом сердце Северной столицы. Градозащитники чуть ли не под бульдозеры ложились, чтобы спасти очередной дом от разрушения. Но, похоже, это практика уходит в небытие. Губернатор города предложил полностью запретить снос зданий, построенных до 1917 года.



- Объявленный в Петербурге мораторий на снос исторических зданий, построенных до 1917 года, надо сформулировать более четко и однозначно – «запретить снос», без расплывчатых оговорок - «если нельзя вывести из аварийного состояния», - заявил градоначальник на заседании Совета по сохранению культурного наследия.



Сейчас в Петербурге, по примеру Москвы, готовятся законы, которые разрешают новое строительство в центре города только в исключительных случаях. И только по согласованию с Советом по сохранению культурного наследия.



- Власть не может и не должна в одиночку принимать решения о судьбе памятников – главного стратегического ресурса Петербурга, - сказал Георгий Полтавченко.