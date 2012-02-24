Чуров ответил на вопросы депутатов о нарушениях на выборах

Глава ЦИК России Владимир Чуров ответил на вопросы депутатов Государственной думы о нарушениях на декабрьских выборах. Два месяца Чуров работал над 82-страничным документом.

Доклад главы Центризбиркома уже поступил спикеру Госдумы Сергею Нарышкину. В нем документе, подготовленном Чуровым, содержатся ответы на 37 направленных в ЦИК вопросов, в том числе касающихся нарушений на выборах, удаления наблюдателей с участков, состава избирательных комиссий.

Владимир Чуров также рассказал об организации видеотрансляции во время президентских выборов. В его ответе на вопрос, почему в избиркомах всех уровней большинство составляют представители интересов единороссов, говорится, что состав комиссий сбалансирован, пишут "Известия".

На вопросы о безосновательных удалениях наблюдателей глава ЦИК заявил: "Сбор доказательств этого в обязанности членов избиркомов не входит". Некоторые вопросы ЦИК оставил без ответа.